Castelli e crociati: lo storico Cardini domani a Sanluri 

Con l’autorevole voce dello storico Franco Cardini si avvia alla conclusione il Festival dei Castelli Medievali, il progetto promosso dalla Rete dei Castelli dei Comuni di Laconi, Las Plassas, Sanluri, Sardara e Villamar. Appuntamento domani, alle 18, al Teatro Comunale di Sanluri dove si terrà l’evento conclusivo dal titolo “Castelli crociati in Terra Santa tra il XII e il XII secolo” con Cardini in dialogo con Giorgio Murru, direttore scientifico del festival.

Il punto di vista

L’incontro sarà l’occasione per una attenta rilettura delle strutture geopolitiche delle linee di fortificazione castellana crociata non già secondo un astratto piano preconcetto ideato una volta per tutte, bensì come risultato di una pluralità di soggetti attivi – dagli ordini militari alle signorie feudali crociate- che agivano in spirito di collaborazione problematica e talvolta addirittura di emulazione se non di rivalità. «Parlare di castelli crociati in una terra che, tra pisani, genovesi e aragonesi, di crociate ne sa anche troppo, può sembrare un'occasione non facile», afferma Franco Cardini. «D’altronde, si tratta di presentare una terra che oggi è in prima pagina su tutti i giornali, cartacei o informatici che siano; e di monumenti che sono anche grande documento di storia. E dovremo parlarne mirando alla lunga durata: questi castelli sono stati testimoni della guerra nel deserto di Lawrence d'Arabia tra 1916 e 1917 e delle guerre arabo-israeliane del secolo scorso, che oggi hanno cambiato volto ma purtroppo non sono ancora finite. Ne uscirà forse un'idea del Vicino Oriente per molti inattesa».

L’autore

Per i neofiti: Franco Cardini è uno storico, saggista e blogger italiano, specializzato nello studio del Medioevo. Attualmente è anche professore ordinario all’Istituto Italiano di Scienze Umane (Sum) e fa parte del Consiglio scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino. Il campo di studi principale di Franco Cardini è quello della storia delle Crociate, affrontato con studi su scritti cristiani e arabo-islamici. Cardini ritiene che le crociate non siano state uno scontro di civiltà o guerra di religione, ma un “pellegrinaggio armato” volto a mettere la Terra Santa sotto il controllo politico di singoli potentati cristiani. Tutto questo senza che vi fosse la percezione, da una parte come dall’altra, dell’esistenza di due schieramenti nettamente distinti in funzione delle divisioni religiose: cristiani e musulmani si sono combattuti ma si sono anche alleati a seconda delle convenienze contingenti. (red. cult.)

