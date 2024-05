Castellamonte battuto: il Monastir è in salvo 

Il Monastir è salvo. Il doppio confronto nei playout contro il Castellamonte sorride alla squadra allenata da Barbarossa, che anche il prossimo anno giocherà in Serie B. Il finale decisivo di stagione si è consumato in pochi giorni per i biancoblu. Giovedì si è giocata l’andata a Monastir, vinta 4-2 dai padroni di casa. Mattana, Marras, Cucca e Trombino avevano chiuso il primo tempo sul 4-0. Le due reti piemontesi nella ripresa hanno tenuto più aperta la sfida in vista del ritorno giocato sabato. Sul campo del Castellamonte il Monastir ha gestito bene il vantaggio, pareggiando 4-4. Decisive le doppiette di Lucas Massa e di Tomaso Arzu, che dopo aver vinto il campionato di Promozione con la squadra di calcio ha contribuito alla salvezza della squadra di calcio a 5 del Monastir. Un traguardo importante per la squadra biancoblù, che termina la stagione con la permanenza in Serie B.

Playoff B femminile

Tra le sarde impegnate nel primo turno dei playoff di Serie B femminile avanza solo la Jasnagora. Le cagliaritane pareggiano 4-4 contro la Virtus Romagna e passano il turno dopo i supplementari grazie al miglior piazzamento in regular season. A segno Orgiu, Saraniti (doppietta) e Marques. Nel secondo turno la squadra allenata da Argento affronterà il Pero, che supera 9-4 l’Athena Sassari. Anche lo Shardana Futsal è stato eliminato. In casa della Nuova Comauto Pistoia, le oristanesi perdono 6-4 nonostante i gol di Dasara, Deiana, Canu e Biancheri.

Spareggi

La Mediterranea giocherà domenica l’andata degli spareggi promozione contro la Roma. Il doppio confronto tra le prime classificate nei quattro gironi di Serie B mette in palio un posto in Serie A. Chi perde avrà un’altra possibilità contro le vincenti dei playoff per conquistare la promozione nel massimo campionato femminile.

