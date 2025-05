Casteddu etzu rinasce con 150 nuove piantine 

Il paesaggio naturale di Cuglieri sta rinascendo rigoglioso dopo la devastazione del maxi incendio del 2021. Grazie a investitori privati con sensibilità ambientale come Vodafone+Fastweb e il sostegno di AzzeroCO2 e Legambiente è stata recuperata l’area ambientalistica di Casteddu etzu, il castello del Montiferru. Cinquemila metri quadrati di terra sono stati bonificati e rigenerati con 150 nuove piante autoctone della macchia mediterranea: sughere, lentischi, mirti e lecci, olivi e fruttiferi per agevolare gli insetti impollinatori. L'obiettivo è ricreare l'habitat naturale dell’area, favorendo il rinnovamento e il ritorno della biodiversità perduta. La rocca con il castello medievale, dopo la pulizia del percorso di accesso, sarà più accessibile ai visitatori.

Il progetto è sostenuto e coordinato logisticamente dall’Associazione Montiferru, nata dopo il grande incendio del 2021 per rigenerare l'ambiente e il paesaggio agricolo del territorio. Il piano di ricostituzione ambientale di Casteddu Etzu si innesta nella campagna nazionale Mosaico verde per la forestazione di aree urbane ed extraurbane, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale ideata e promossa da AzzeroCO2, in collaborazione con Legambiente. Per Fastweb+Vodafone «la tutela ambientale rappresenta una responsabilità concreta e un impegno di lungo periodo. Intervenire in un’area ferita come quella di Cuglieri significa contribuire al recupero di un ecosistema prezioso ma anche rafforzare il legame con le comunità locali, sostenendo la loro capacità di resilienza», sottolinea Anna Lo Iacono, Head of Sustainability di Fastweb. ( j.p. )

