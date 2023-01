Castangias, sarà la volta buona? 

In tanti sperano che sia la volta buona per l’apertura del parco di Castangias. Dopo anni di attesa sono previsti alcuni lavori di manutenzione nell’area verde. Il Comune stanzia 150 mila euro per le opere e conta di poter affidare in gestione uno spazio mai valorizzato, una sorta di incompiuta.

Parco chiuso

«La struttura attualmente è chiusa perché gli impianti elettrici e di illuminazione sono inadeguati. Abbiamo ripreso in mano, rimodulando gli importi, un progetto di ristrutturazione iniziato negli anni della Giunta Cabriolu – dice il sindaco Federico Sollai – l’esecuzione dei lavori comprende oltre al rifacimento dell'impianto elettrico, idrico-sanitario e antincendio anche alcuni interventi per il rifacimento del tetto di quella che è stata la casa del custode. Anche l’illuminazione di tutta la strada che conduce al parco verrà migliorata, utilizzando led a basso consumo». Secondo l’assessore al Turismo Marco Erbì «l’idea è di farne un punto ristoro per escursionisti, bikers e famiglie, e in generale per gli amanti delle montagne, anche in vista degli investimenti per la pulizia e la promozione dei sentieri montani che sono già partiti nei mesi scorsi il parco verrà messo a bando, dopo la fine delle manutenzioni, perché possa essere fruibile da parte dei turisti e dei villacidresi».

La gestione

Sulla vicenda interviene anche l’ex sindaca Marta Cabriolu. «Mettere a bando l'affidamento del parco di Castangias – sottolinea – è stato uno dei primi obiettivi della nostra Giunta. Abbiamo iniziato a lavorarci da subito, riscontrando difficoltà in relazione alla procedura per stabilire il canone d'affitto, per via degli ampi lavori di ristrutturazione dell'immobile necessari per poter procedere a bando. La situazione era stata risolta nel 2020, con la realizzazione del progetto preliminare di ristrutturazione e la bozza del bando». L’ex prima cittadina ricorda che la precedente amministrazione comunale puntava ad affidare il parco «con bando a una rete di imprese e associazioni che potessero sfruttarne le potenzialità in ambito sportivo, ambientale e culturale. Qualora la nuova giunta proseguisse in tal senso, avrà il nostro sostegno».