Castangia, i dubbi dei familiari 

Resta un giallo. La fine di Marina Castangia, la parrucchiera originaria di Cabras svanita nel nulla a maggio 2021, rimane avvolta nel mistero e rischia di non avere nemmeno un responsabile. L’inchiesta per omicidio, dove l’unico indagato è l’ex compagno Antonino Demelas di Mogorella, va verso l’archiviazione come chiesto nei mesi scorsi anche dalla procura di Oristano.

La storia

Tutto inizia con una denuncia di scomparsa. È il 23 maggio 2021 quando i due figli di Marina Castangia lanciano l’allarme ai carabinieri: da settimane non hanno più notizie della madre. Telefono muto, nessun messaggio, né prelievi o altri movimenti con la carta di credito. Inizialmente si pensa a un allontanamento volontario della donna, che già in passato aveva preso periodi di “pausa” chiudendosi in se stessa, senza contatti con gli altri. Ma con il passare delle settimane quel silenzio inizia a diventare troppo prolungato e sospetto. Ecco gli appelli sui social e la segnalazione alle forze dell’ordine, scattano perquisizioni a Cabras e nella casa di Mogorella dove Marina viveva con il compagno. E ancora interrogatori dei familiari e dell’ex cuoco. Iniziano a sorgere i primi dubbi e i sospetti degli inquirenti si focalizzano su Antonino Demelas che, pur dicendosi preoccupato per la sorte della donna, subito dopo la scomparsa aveva effettuato lavori di tinteggiatura nella casa di Mogorella. Poi si era disfatto dei mobili (tra cui il letto), facendoli portare via dalla ditta dei rifiuti. Demelas disse agli inquirenti di aver visto Marina per l’ultima volta l’8 maggio, sarebbe andata via con alcune amiche (mai identificate) lasciando a casa telefoni, documenti, carte di credito e vestiti. Un comportamento insolito per lei, come hanno sempre ripetuto i familiari.

L’inchiesta

La procura apre un’inchiesta per omicidio volontario, i carabinieri continuano gli accertamenti e le perquisizioni ma della donna nessuna traccia. A febbraio 2023 si apre un altro capitolo con l’arresto di Demelas per abusi sessuali su una minore (nel frattempo è stato anche condannato a 11 anni per rapina). L’ipotesi degli investigatori è che le due vicende siano strettamente collegate: Marina potrebbe aver scoperto gli approcci dell’uomo sulla bambina e questo potrebbe aver fatto esplodere la tensione fino al tragico finale. Per gli abusi Demelas è in carcere e proprio ieri al Tribunale di Oristano si è svolta l’ennesima udienza del processo che finora, con le varie testimonianze, ha confermato quanto emerso nelle indagini. L’ex cuoco per anni si sarebbe appartato con una bambina di appena 10 anni e avrebbe abusato di lei.

I dubbi

Sulla sorte di Marina però resta il buio. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e di certo questo è l’elemento che pesa maggiormente sul castello accusatorio e che ha spinto la procura a chiedere l’archiviazione. Pur essendoci tanti elementi e sospetti, non ci sono prove sufficienti per sostenere l’accusa di omicidio volontario in Tribunale. Nel frattempo i figli e il fratello di Marina aspettano e confidano nella giustizia. «È doloroso non sapere cosa sia successo, non avere un corpo su cui piangere – aveva ripetuto il fratello Antonio – io ho sempre avuto dubbi e sospetti su quell’uomo e più di una volta ho avvertito le tensioni fra loro».

RIPRODUZIONE RISERVATA