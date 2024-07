Castangia è presidente del Gal 

Il Gal Marmilla ha un nuovo presidente: Matteo Castangia, sindaco di Villanovafranca, eletto durante l’assemblea dei delegati di 179 soci. «Un doveroso e sentito ringraziamento al Presidente uscente Renzo Ibba, che per 15 anni ha presieduto il Gal in maniera impeccabile, e a tutto il cda uscente che ha proposto la mia candidatura. Spero di non deludere le loro aspettative. Un ringraziamento particolare alla mia comunità e ai cittadini di Villanovafranca che mi supportano e sopportano. Grazie a tutti i sindaci dell’Unione dei Comuni Marmilla che mi hanno sostenuto con convinzione e senza riserve. Infine, ma non per importanza, un ringraziamento ai tanti soci privati, imprese, liberi professionisti e associazioni che hanno creduto in me», ha dichiarato il neoeletto presidente. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA