Castagno, noce e nocciolo sotto il marchio Orroas 

Un’affollata sala del museo Mura di Aritzo ha accolto nella mattina di ieri la presentazione della nuova associazione del castagno, nocciolo e noce “Toto Pranteddu”. A comporre il sodalizio, intitolato al produttore scomparso lo scorso anno, 70 soci, uniti nella valorizzazione di 200 ettari attraverso il marchio “Orroas - dai boschi di Aritzo”. Obiettivo immettere le produzioni locali nella filiera corta già dall’autunno e puntare alla valorizzazione delle produzioni biologiche. Diversi gli interventi che hanno animato il dibattito, aperto dal presidente dell’associazione Nicola Melis e proseguito con i saluti del sindaco Paolo Fontana, dei rappresentanti di Coldiretti e di vari produttori. Tra i contributi quelli del ricercatore dell’università di Sassari, Alfredo Maccioni, del deputato Pietro Pittalis e dei consiglieri regionali Lara Serra, Salvatore Cau, Giuseppe Talanas e Franco Mula. «Si tratta di una scommessa che si concretizza dopo mesi di lavoro, in ricordo di un amico che tanto ha dato tanto alle produzioni locali - ha detto Melis -. L’associazione punta a lavorare per lo sviluppo locale coinvolgendo i giovani che sono il futuro della comunità». Sostegno anche dal presidente dell’Ersu Daniele Maoddi. «Siamo entusiasti per questa nuova frontiera - dice Fontana - consentirà di valorizzare le produzioni, ridare nuova luce ai nostri boschi e immettere sul mercato frutti di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA