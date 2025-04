Castagneti aperti ai turisti 

Belvì è pronta a scommettere sulla valorizzazione del proprio patrimonio boschivo, promuovendo il turismo lento ai piedi del Gennargentu fra percorsi rurali, laboratori di potatura e lavorazioni del legno di castagno. Dopo le fasi strutturali dello scorso ottobre, avanza il progetto intermarittimo “Castour”. Il paese è beneficiario di oltre 120 mila euro che consentiranno di mappare in un’unica app digitale i percorsi tra i castagneti del posto e quelli di Toscana, Liguria, Corsica e Francia.

Incontro

Nei giorni scorsi si è svolto a Genova un incontro tra l’assessora al Turismo e commercio Francesca Pranteddu e i partner italiani e francesi per ragionare sul progetto che prenderà il via da settembre. «Si tratta di un’iniziativa su cui abbiamo scommesso fin da subito, certi che la valorizzazione dei nostri castagneti sia essenziale per lo sviluppo locale», commenta Pranteddu che pone l’accento su «un progetto legato all’accordo intermarittimo Francia-Italia che vede in Belvì l’unico partner sardo, rilanciando le foreste di castagni, spesso non pienamente sfruttate come attrattore paesaggistico-culturale».

L’assessora lo ribadisce con fermezza mentre snocciola quello che sarà il percorso previsto a Belvì. «Il nostro paese - dice Pranteddu - sarà rappresentato da 10 chilometri di percorsi che dal centro abitato passeranno per il noce secolare di Occili, il monte panoramico di Istiddì, la chiesa campestre di Santa Margherita e il ritorno nella piazza centrale del borgo».

Progetti

Per Pranteddu “Castour” sarà anche «l’occasione per fortificare la sinergia fra Comune, esercenti e associazioni sportive. I percorsi - conclude l’esponente della giunta Cadau - saranno percorribili anche in mountain bike e a cavallo. L’app digitale scaricabile su tutti gli smartphone andrà di pari passo col progetto “Belvì turismo” con cui valorizzeremo i nostri scorci».Una nuova frontiera per il piccolo borgo, dove sono ai nastri di partenza anche ulteriori progetto turistici.

«Stiamo lavorando - conclude Pranteddu - per la realizzazione di un’area camper nella vecchia stazione ferroviaria, contribuendo a riqualificare l’area. Inoltre a breve mapperemo le domus de janas ed è ai nastri di partenza la riapertura del museo di scienze naturali».

