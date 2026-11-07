Castagne, la sagra anima via Roma 

Via Roma, il salotto buono di Lanusei, ieri ha cominciato ad animarsi fin dalle prime ore della sera, mentre saliva il profumo delle prime caldarroste e alcuni gruppi musicali regalavano la colonna sonora alla prima giornata della sagra delle castagne e vino, alla sua dodicesima edizione. Dopo il prologo di venerdì, con un convegno, la visita guidata all’osservatorio astronomico e una cena la ristorante Sighimì sul tema Castagne e territorio, l’attesa manifestazione voluta dal centro commerciale naturale Le Falere è entrata nel vivo con l’apertura degli stand dove è stato possibile degustare prodotti tipici, l’animazione per i più piccoli e la musica.

Oggi la giornata di chiusura. Dalle 11 il Cin Cin Cannonau, il laboratorio dei culurgionis, musica tradizionale. Dalle 16 la sfilata delle maschere tradizionali (Janas e Merdules Betzos di Ottana) e del gruppo folk di Lanusei. In serata ancora caldarroste tutte da gustare.

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