Castagne gustate a suon di musica 

Cinquantadue anni di storia ben portati, per uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sardo, capace di rinnovarsi e incantare in ogni edizione. Ad Aritzo, la Sagra delle Castagne, un trionfo di colori e sapori, con artigiani, piccoli produttori e albergatori, impegnati per far sentire tutti a casa. E nonostante il timido maestrale e l’aria pungente, già da ieri, a centinaia da tutta la Sardegna, hanno raggiunto il borgo, degustando castagne e vino novello, torrone e il celebre sorbetto de “Sa Carapigna”.

La manifestazione

In mattinata le escursioni ai castagneti secolari di “Geratzia”, apripista alle degustazioni e al concorso di pittura estemporanea ”Dipingi Aritzo”. Successo per i poli museali, presi d’assalto da appassionati di buona cultura, in visita fra il museo etnografico di Pastissu, quello della cassapanca intagliata e l’ala dedicata al pittore Antonio Mura. Non da meno, la fiumana di curiosi nella storica dimora di Casa Devilla e alla mostra sulla stregoneria “Bruxias”, nelle carceri spagnole di Sa Bovida. Allo scoccare delle 17, l’esibizione del coro polifonico Bachis Sulis e del gruppo Texile ai piedi della Parrochiale di San Michele, prologo a una lunga serata di musica con la Sardinia Rock Band e le “parade” realizzate dai giovanissimi nelle viuzze del centro storico.

Soddisfatti

«Vedere la felicità negli occhi dei visitatori, ci ripaga dei sacrifici e del grande impegno messo in campo - dice il presidente della Pro Loco, Antonio Maxia - già da alcuni anni ci stiamo impegnando per rilanciare la sagra nella giornata di sabato, prima della grande chiusura della domenica. Non possiamo che ringraziare il Comune, per la rinnovata fiducia riposta nei nostri confronti, scegliendoci come comitato organizzatore. La sintonia è stata massima, così come con tutte le altre associazioni e artigiani».

Operatori e Comune

Anche Alessio Manca, titolare dell’hotel la Capannina, traccia un bilancio positivo: «Siamo al completo già da diverse settimane, con clienti affezionati e non solo, che ci hanno scelto per assistere ad un evento unico, che non conosce crisi. Dopo un’ottima stagione estiva, quello della Sagra è un valore aggiunto che ci riempie d’orgoglio. Registriamo il tutto esaurito anche per i pranzi e cene di queste ore, in cui a trionfare saranno le nostre eccellenze enogastronomiche».

Sulla stessa direzione Andrea Figus, assessore comunale a cultura ed eventi che si dice “orgoglioso della numerosa partecipazione e del grande impegno posto in campo da tutta l’amministrazione comunale, insieme a Pro Loco e associazioni. Tanti sono i volontari e i giovanissimi attivi in più punti ristoro, per completare l’ampia offerta enogastronomica, arricchendo così la macchina dell’accoglienza». Intanto, si guarda già con attenzione alla chiusura delle prossime ore, in cui spiccano le esibizioni dei tamburini di Gavoi (ore 10.45) e la sfilata itinerante con le Janas di Maist e accompagnamento musicale di Andrea Puddu (11,30). Prima dell’Aritzo festival show delle 16, presentato da Giuliano Marongiu con una maratona di musica, tradizioni e cabaret alla presenza dei comici Giuseppe Masia, Cossu & Zara e i balli in piazza con i Dilliriana, i Gruppi Folk di Sorgono, Ovodda e “Ortobene” di Nuoro.

