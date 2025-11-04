Castagne e vino, la fiera delle prelibatezze 

Lanusei racconta sapori, tradizioni e cultura del territorio per l’undicesima edizione della Fiera delle Castagne e del vino nuovo, dal 7 al 9 novembre. La kermesse dedicata a due dei prodotti simbolo dell’autunno lanuseino si apre con il convegno, moderato da Michele Puxeddu, direttore di Forestas Ogliastra, sul tema “Il castagno tra passato e futuro”. Relatori Ciuriaco Loddo, Andrea Maxia e Stefano Alias. Seguirà il percorso del gusto - a numero chiuso e su prenotazione - a base di castagne accompagnate da prelibatezze enogastronomiche locali.

Immancabili le caldarroste e i punti di ristoro, da sabato, quando hobbisti, artigiani, artisti esporranno lungo via Roma e i suoi vicoli, accompagnati dalla musica itinerante dei Mistura Fluo, dalla musica de Su Cuntzertu Antigu (Myriam Costeri, Melissa Raffo e Melania Monni ) e Circus Family.

Dalla mattina di domenica, spazio a show cooking, alla culurgiones experience e all’arte del su pani pintau, agli spettacoli per tutte le età, dalla sfilata dei gruppi folk di Lanusei e Arzana, all’intrattenimento circense agli artisti di strada, fino alla danza col fuoco e alla musica itinerante. Chiuderanno la tre giorni, organizzata dal centro commerciale naturale Le Falere, i balli tradizionali sardi.

