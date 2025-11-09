Castagne e vino, binomio vincente 

Migliaia di persone tra gli stand, il centro storico affollato di visitatori, il profumo delle caldarroste nel salotto buono di Lanusei. E poi musica, spettacoli di strada e il senso di comunità hanno fatto il resto. La pioggia ha concesso una tregua nei momenti clou della sagra delle castagne e del vino che ha fatto il pieno di visitatori e consensi.

Bicchiere mezzo pieno

Festa bagnata, festa fortunata. Per gli organizzatori del Centro commerciale naturale, la tre giorni del gusto si è rivelata una scommessa vinta. Nonostante i capricci del maltempo. È difficile crederci, quando non sai se il meteo si rivelerà avversario o amico, se a novembre arriveranno visitatori a frotte. «Noi ci abbiamo creduto e abbiamo avuto ragione», dice Federico Pili, presidente del Ccn.

Le attrazioni

Molto apprezzato sabato lo spettacolo itinerante offerto dalle ragazze de Su Cunzertu antigu (Miryam Costeri, Melissa Raffo e Milena Monni) che hanno suonato lungo la via Roma. Tanti applausi e folla tra gli stand con l’assaggio dei prodotti tipici, castagne in testa. Ieri mattina, nonostante una leggera pioggia, in piazza Vittorio Emanuele è stato allestito lo showcooking con la chef Marina Loi, di Bari Sardo, che ha preparato la minestra di castagne. Poi la culurgioni experience dove i visitatori hanno visto tutto il procedimento di produzione. La mattinata è stata allietata anche dallo spettacolo con i trampolieri. Il pomeriggio e la serata sono stati vissuti dai visitatori fra spettacolo degli artisti di strada, sfilata dei gruppi folk di Lanusei e Arzana, balli country itineranti, spettacoli per i bambini e danza col fuoco. «È stata un’edizione molto partecipata, oltre le aspettative», continua Pili. «Sono stati preparati oltre cinque quintali di caldarroste, cui si sono aggiunte le castagne vendute crude».

Le reazioni

I motivi di soddisfazione per gli artefici della kermesse (il Centro commerciale naturale ha messo in campo venti persone del suo staff) sono molteplici. E chi è venuto a Lanusei per la sagra non è rimasto deluso. Marco Pistis, che le caldarroste le prepara fin dalla prima edizione, accoglie anche turisti stranieri. Mirko e Sara, una coppia di Quartu Sant’Elena, frequenta spesso Lanusei. «Ma venire qui per la sagra», dicono, «ci piace ancora di più».

RIPRODUZIONE RISERVATA