Castagne, è una stagione nerissima 

La raccolta delle castagne, prodotto principe dalla Barbagia, è iniziata con un mese di ritardo. La produzione è in calo come conseguenza del periodo siccitoso. Nerissimo. Le piogge in Barbagia sono arrivate tardive e l’acqua non è sufficiente alle colture.

Se la situazione in questa parte della Sardegna non è rosea, a patire maggiormente la sete è l’Ogliastra dove si stanno prosciugando le falde. «Il problema non riguarda solo il comparto agricolo – spiega il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Alessandro Serra – ma anche il zootecnico, si ha difficoltà per l’approvvigionamento degli animali». Una situazione pesante anche per la mancanza di prevenzione. «Da diversi anni come Coldiretti - prosegue Serra - chiediamo alla Regione un tavolo permanente sui cambiamenti climatici. Lo ribadiamo perché pensiamo sia necessaria la prevenzione, fare dei piani di contenimento acqua, creare delle figure specifiche se non per risolvere il problema almeno per contenerlo».La sofferenza delle colture è generalizzata. «Sulla vite c’è una calo di produzione - continua il direttore - soprattutto all’indomani del colpo di calore di fine luglio e dei primi di agosto». La Sardegna soffre di siccità ciclicamente (anche se ora è più evidente) ma piogge troppo abbondanti potrebbero creare danni. «Siamo vicini ai nostri amici della Toscana, per quello che sta accadendo anche nel mondo rurale; l’augurio è che non si verifichino anche qui questi fenomeni estremi. Si creano disastri e nessun beneficio perché l’acqua dopo stagioni siccitose non viene assorbita dal terreno».

