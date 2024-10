Castagne e noci, poche ma buonissime 

I boschi del Gennargentu si colorano d’autunno, attraendo numerosi visitatori incantati dai paesaggi fra Belvì, Aritzo, Desulo e Tonara. Intanto, adesso che è tempo di raccolta, i produttori castanicoli e i nocciolicoltori guardano all’annata in chiaroscuro, con le produzioni che hanno sofferto la siccità e solo in parte sono salve dopo le piogge di queste settimane. Sufficiente la produzione di castagne e noci, male quella delle nocciole. Giampaolo Congias, presidente dell’Associazione castanicola desulese: «Noi ci stiamo impegnando per fare rete, ma la Regione deve sostenerci».

a pagina 11