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Aritzo
23 ottobre 2026 alle 00:39

Castagne e nocciole per la sagra numero 54 

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Il palco allestito sull Bastione a due passi dalla Parrocchiale e il continuo viavai di artigiani la dicono proprio tutta su quanto sia grande l’entusiasmo attorno alla cinquantaquattresima “Sagra delle castagne e delle nocciole” di Aritzo.

Un appuntamento, quello di domani e dopodomani, esempio di storia e tradizione che vede la comunità locale nuovamente parte del circuito Autunno in Barbagia dopo un anno di pausa.

Ampio il programma di eventi messo in campo dalle varie associazioni locali in coordinamento col Comune. Domani dalle 9.30 il via alla kermesse con l’apertura degli stand dell’agroalimentare e artigianato insieme ai musei.Previste anche escursioni ai castagneti di Geratzia (per info e prenotazioni: info@yoursardiniaexperience.com) e così l’apertura di mostre su castagne noci e nocciole a cura dell’associazione Orroas e Sardegna Bio a Casa Devilla.

Dal pomeriggio la distribuzione gratuita delle castagne e del vino Mandròisai a cura dell'associazione del castagno, artisti di strada e l’inizio de concerti nei vari punti del percorso, fino al live dei Tazenda alle 22.

Dopodomani si continua con la sfilata delle Street Band e dei tumbarinos di Gavoi (ore 10 e 11) le degustazioni di castagne e vino, il Coro Bachis Sulis itinerante. Dalle 15 il varietà “Aritzo in Festa" condotto da Giuliano Marongiu con ospiti Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu e tanti altri.

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