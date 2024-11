Castagnata in piazza Chiesa col comitato Vergine d’Itria 

Castagnata in piazza, domenica 3 a Portoscuso. Il comitato Vergine d’Itria, con la parrocchia, organizzano in piazza Chiesa un appuntamento a misura di bambini e adulti, per stare insieme in serenità con castagne, bibite, pop corn, zucchero filato e straccetti di nutella. È previsto uno spettacolo di animazione per tutti con il “Giuseppe Angioy Show”. Un momento di socialità per tutta la comunità con la bontà delle castagne e i quiz e giochi a squadre per bambini e adulti che saranno proposti nel pomeriggio in piazza durante l’animazione. L’appuntamento con la Castagnata organizzata dal Comitato Vergine d’Itria è per domenica pomeriggio, a partire dalle 15. (a. pa.)

