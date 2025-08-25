Cassoni pieni,  disagi all’ecocentro di Costa Rei  

Disagi a Costa Rei per il funzionamento a singhiozzo del centro di raccolta rifiuti gestito dalla Cosir. Nell’impianto infatti – regolarmente aperto e con personale sempre disponibile – da qualche giorno non è possibile conferire alcune tipologie di rifiuti. Ieri, in particolare, un cartello appeso all’ingresso indicava l’impossibilità del conferimento degli sfalci «causa cassa erba piena». Ancora peggio per il ferro: il divieto di conferimento c’è già da una settimana.

I disagi si ripercuotono in particolare sugli operatori turistici di Costa Rei e sulle società che si occupano, appunto, di curare il verde delle villette «anche perché – sottolineano – vedere un cartello così proprio di lunedì, dopo un fine settimana pieno di turisti, non è ammissibile». L’appello alla società è dunque quello di riattivare tutti servizi previsti e quindi di provvedere al più presto allo svuotamento dei cassoni dell’erba e del ferro.

Il fatto che i cassoni siano pieni potrebbe anche essere il segnale di un buon afflusso turistico nella principale località balneare del Comune di Muravera. Ma anche per questo il disagio si ripercuote su più persone. ( g. a. )

