VaiOnline
Muravera
26 agosto 2025 alle 00:53

Cassoni pieni,  disagi all’ecocentro di Costa Rei  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Disagi a Costa Rei per il funzionamento a singhiozzo del centro di raccolta rifiuti gestito dalla Cosir. Nell’impianto infatti – regolarmente aperto e con personale sempre disponibile – da qualche giorno non è possibile conferire alcune tipologie di rifiuti. Ieri, in particolare, un cartello appeso all’ingresso indicava l’impossibilità del conferimento degli sfalci «causa cassa erba piena». Ancora peggio per il ferro: il divieto di conferimento c’è già da una settimana.

I disagi si ripercuotono in particolare sugli operatori turistici di Costa Rei e sulle società che si occupano, appunto, di curare il verde delle villette «anche perché – sottolineano – vedere un cartello così proprio di lunedì, dopo un fine settimana pieno di turisti, non è ammissibile». L’appello alla società è dunque quello di riattivare tutti servizi previsti e quindi di provvedere al più presto allo svuotamento dei cassoni dell’erba e del ferro.

Il fatto che i cassoni siano pieni potrebbe anche essere il segnale di un buon afflusso turistico nella principale località balneare del Comune di Muravera. Ma anche per questo il disagio si ripercuote su più persone. ( g. a. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi

Il piccolo sarebbe scivolato  tra la sua culla e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile»

Impossibile partire dai tre scali sardi Nessun volo aggiuntivo fino a settembre 
Luca Mascia
Cronaca

Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice»

Sindaco e parroco guidano la rivolta: temiamo le infiltrazioni criminali 
Paolo Carta
Regionali

Caso Decaro, in campo Schlein

Vertice per sminare il veto del candidato governatore su Emiliano e Vendola 
il giallo

Cadavere con la maschera antigas

Mistero sulla fine di un 27enne, forse vittima di una sfida sui social network 