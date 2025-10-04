VaiOnline
Il caso.
05 ottobre 2025 alle 00:25

Cassonetti per la raccolta degli indumenti usati: arrivano le telecamere per fermare il degrado 

Garantiscono un servizio importante per il recupero di vestiti da destinare a chi ha meno opportunità. Ma sempre più spesso i cassonetti per la raccolta degli indumenti usati finiscono per peggiorare il decoro urbano, diventando punti di accumulo di rifiuti. Il Comune dice basta e studia nuovi interventi per risolvere il problema. Da qui, la decisione di aumentare la frequenza di svuotamento almeno nelle zone più critiche, di installare telecamere di videosorveglianza, predisporre una nuova cartellonistica con indicate le sanzioni previste (fino a 18.000 euro e la sospensione della patente se l’abbandono avviene con l’utilizzo dell’auto), rimuovere e riposizionare le postazioni più degradate (7 quelle che registrano le maggiori criticità), e intervenire con maggiore tempestività sulla pulizia. «L’obiettivo», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi, «è rendere più efficiente e ordinato il servizio, nel rispetto della città e di chi la vive. La raccolta degli abiti usati non è solo una questione ambientale, ma una scelta di responsabilità condivisa che tiene insieme decoro urbano, rispetto civico e solidarietà sociale». ( ma. mad. )

