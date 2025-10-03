Cassone anti code all’ecocentro comunale 

Arriva una novità importante all’ecocentro di Sestu in località Is Coras che consentirà di ridurre le file. D’ora in poi ci sarà un cassone dedicato alla raccolta delle cassette di legno e ai bancali o pallet. Prima infatti questi rifiuti venivano gettati in unico cassone, quello dedicato a tutto ciò che è di legno, e quindi si riempiva molto più in fretta.

«Siamo riusciti a dare questa nuova possibilità agli utenti grazie ad una nuova convenzione con una piattaforma locale», spiega l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni, «un servizio in più per migliorare la raccolta differenziata a Sestu». I cittadini possono recarsi al centro negli orari di apertura, mentre le ditte che producono grandi quantità di rifiuti possono anche avere il servizio di ritiro. Sestu ha dimostrato di essere un Comune virtuoso, con un’ottima percentuale di raccolta differenziata. Ma talvolta all’ecocentro ci sono file lunghissime di chi viene a conferire rifiuti e capita anche che trovino i cassoni pieni e facciano il viaggio inutilmente. Così qualcuno preferisce buttare i rifiuti dove capita. Per essere sicuri di trovare posto nei cassoni il Comune consiglia di chiamare il numero verde di Etambiente 800 276 862. «Differenziare e separare correttamente è un gesto importante», chiude Meloni.

