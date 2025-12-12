VaiOnline
Serie D.
13 dicembre 2025 alle 00:06

Cassino-Latte Dolce Vittoria d’obbligo 

L’anticipo sul campo del Cassino offre al Latte Dolce la possibilità di superare con un risultato importante il 3-3 subito a domicilio e in pieno recupero dal Montespaccato.

Per le formazioni sarde la 16ª giornata si apre oggi alle 14.30 allo stadio Salveti, dove la squadra di Michele Fini affronta il fanalino di coda del Girone G, che quest’anno in campionato ha vinto una sola partita e nelle precedenti dieci gare ha raccolto appena 2 punti. Occhio, però, ai cartellini, che anche domenica sono costati cari ai sassaresi, in inferiorità numerica dopo mezz’ora per l’espulsione di Loru. Una zavorra che ha condizionato la prima parte della stagione dei biancocelesti, che con 21 punti sono a una vittoria di distanza dai playoff e a metà salvezza, ma che pure, a due gare dal giro di boa, sanno che con più attenzione i punti potevano essere di più. «Non vedo grande nervosismo, piuttosto semplici disattenzioni: non dimentichiamo che siamo una delle squadre più giovani del torneo», spiega Mario Desole, allenatore in seconda del Latte Dolce, «i troppi cartellini sono, però, un dato di fatto e dobbiamo porvi rimedio. Nelle prossime due partite punteremo al massimo dei punti: se ci riusciremo», sottolinea il vice di Fini, «potremo dire di aver fatto un buon girone d’andata».

Domani

In campo domenica le altre quattro isolane. Inaugura la giornata alle 14 il Monastir nella tana della Nocerina, terza forza del torneo. Alle 14.30 sarà la volta dell’Olbia in trasferta ad Anzio e delle sfide casalinghe del Budoni (quarto ma a 2 punti dal secondo posto) col Flaminia e della COS col Valmontone, pensando ai playoff.

