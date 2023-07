Cassiere e maratoneta nel nome dei donatori d’organo 

Fabio Orrù, cassiere in un supermercato di Muravera e maratoneta per passione, correrà la San Francesco marathon di Assisi in favore dell’Aido, l’associazione per la donazione degli organi. È l’ultima sfida del campione di generosità, da sempre in prima linea per aiutare i più deboli. Orrù, assieme all’amico atleta non vedente Stefano Petranca (pugliese), in occasione della maratona in programma il 5 novembre indosserà la magliettina dell’Aido. «Corriamo per una giusta causa – spiega Orrù – e vogliamo dimostrare che la generosità e la passione possono superare qualsiasi sfida. Ci tengo inoltre a dedicare la maratona a Francesco, il figlio di un mio caro amico nato pochi mesi fa».

Entusiasti Roberto Simbula e Luciano Salis, rispettivamente presidente Aido Sardegna e presidente dell’Aido intercomunale del Sarrabus: «Saremo presenti per fare il tifo – sottolineano – e utilizzeremo i fondi raccolti attraverso la rete del dono per sensibilizzare sempre più i cittadini sull’importanza della donazione». Orrù – ha come prima supporter la sua ragazza, Daniela – non è nuovo a queste imprese: lo scorso marzo, sempre assieme all’amico non vedente, ha portato a termine la maratona di Roma in favore dell’Airc, l’associazione per la ricerca contro il cancro. Ancora prima, fra le tante imprese, ha corso cento chilometri nel Sarrabus per aiutare i malati di Sla e ha pagaiato in kayak da Cagliari a Muravera per aiutare gli orfani dell’Uganda.

