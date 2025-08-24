VaiOnline
Monastir
25 agosto 2025 alle 00:19

Cassette postali distrutte dai vandali 

Sono state vandalizzate le cassette postali installate nei pressi di viale Europa a Monastir. Le strutture, non ancora consegnate e realizzate dalla precedente amministrazione guidata da Luisa Murru, sono state distrutte nonostante la presenza dell’impianto di videosorveglianza vicina.

«Sono molto dispiaciuta per quanto successo — dichiara la sindaca Paola Ugas — è stato danneggiato un servizio pagato con soldi pubblici, ma soprattutto molto richiesto dalle famiglie che risiedono nelle campagne del paese». Non è la prima volta che le cassette diventano bersaglio dei vandali: lo scorso ottobre erano state distrutte, probabilmente con un petardo, quelle installate in piazza Padre Pio. Sull’episodio pende ancora una denuncia, e nei giorni scorsi la sindaca aveva dato mandato per ripristinarle. Al momento non si conosce l’identità di chi ha distrutto quelle di viale Europa, ma la Polizia Locale è al lavoro per visionare le telecamere della zona. (y. m.)

