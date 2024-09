Cassette postali devastate da un petardo 

Le cassette postali di viale Europa per i cittadini sono state prese di mira da vandali. «Il gesto è stato compiuto con molta probabilità durante la notte — dichiara la sindaca Luisa Murru — la mattina, quando ci siamo accorti, abbiamo visto che una parte delle cassette era stata danneggiata».

Il servizio sarebbe stato attivato a breve, ma qualcuno ha ben pensato sfondare una delle sei colonnine collocate tra viale Europa e Piazza Padre Pio, per tutti quelli che avevano difficoltà a ricevere la posta o a ottenere una cassetta dalle Poste. Entrambe le zone sono dotate delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri stanno visionando i filmati per individuare il responsabile del gesto. «Chi ha compiuto l’attentato lo ha fatto volontariamente, la colonnina è stata fatta scoppiare probabilmente con un petardo». prosegue la prima cittadina. Nonostante quanto accaduto il Comune ripristinerà le cassette che furono acquistate alcuni mesi fa con fondi di bilancio. «Per colpa di un delinquente il Comune, e quindi i cittadini che pagano le tasse, dovrà spendere per riacquistarle, perdendo così tempo per l’attivazione del servizio, ora che avevamo finalmente raggiunto l’accordo con le Poste», conclude la sindaca.

RIPRODUZIONE RISERVATA