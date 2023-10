Cassette di frutta per il rilancio 

Un’agricoltura che può produrre di più e rilanciare l’economia e l’occupazione dei giovani. Coldiretti e il Comune di Maracalagonis puntano sulla filiera corta (uva da tavola e pomodori in particolare). Ma la sfida per rilanciare il comparto passa anche attraverso una campagna di marketing che è finora mancata. I prodotti tipici, quelli che raccontano la storia di queste campagne, saranno ora presentati al cliente e alla distribuzione con le “cassette per l’agricoltura” e con un logo sull’uva e sugli altri prodotti tipici della terra.

Il rilancio

Coldiretti e Comune hanno lanciato la sfida al centro agroalimentare di Sestu presentando le cassette colme di grappoli d’uva da tavola e pomodori, compresa “sa tomata maresa”, conservata nel tempo dagli stessi contadini. In pochi minuti sono state piazzate duecento cassette. Tantissima curiosità e tanti gli apprezzamenti per il logo e per il gusto. E per una Maracalagonis che produce, dove i terreni sono fertili e non manca l’acqua che arriva attraverso le condotte del Consorzio di bonifica. Uva da tavola, pomodori e melanzane sono i prodotti più raccolti in questo periodo. «Iniziamo con le cassette dell’agricoltura», dice la sindaca Francesca Fadda. «le nostre attenzioni saranno presto rivolte anche al pane e ai dolci, ai nostri prodotti tipici, frutto della civiltà contadina».

Il mercato

«Una sfida», aggiunge il presidente della Coldiretti di Cagliari, Giorgio Demurtas, «assolutamente da vincere con questi prodotti da raccogliere e gustare. Un’occasione da non perdere per far rivivere le campagne, per convincere i giovani a recuperare i campi e la loro ricchezza, vini, mandorle, pomodori, ortaggi».

Per Giuseppe Farci, presidente della Coldiretti di Maracalagonis e della Cantina di Quartu, «logo e cassetta possono sicuramente contribuire a far conoscere i nostri prodotti: la qualità è assicurata. Sicuramente si deve produrre di più perché il mercato sa apprezzare la qualità».

Alla presentazione delle cassette hanno partecipato anche gli assessori comunali all’Agricoltura Ennio Fogli e alle Attività produttive Francesco Pinna.

