«Cassetta distrutta dai botti, siamo stati noi» 

Poteva concludersi con una denuncia la bravata di due adolescenti che hanno fatto saltare in aria una cassetta postale privata. Invece, al contrario delle aspettative, la vicenda si è chiusa con un insegnamento: la possibilità, per i due giovani, di rimediare al danno fatto risarcendo il padrone di casa che ha scelto di perdonarli.

Il boato

Qualche giorno fa Toni Tocco, fruttivendolo 64enne, di rientro da una mattinata di lavoro ha ritrovato la sua portalettere devastata da un petardo. «La cassetta è stata distrutta mentre mia moglie e io eravamo a lavoro. Quando siamo rientrati, ho chiesto ai vicini di casa che hanno raccontato di aver sentito un forte boato, come se fosse scoppiata una bomba ma di non aver visto chi lo avesse provocato», racconta Tocco.

Le telecamere

Nei pressi dell’abitazione che si trova sulla via principale, sono presenti le telecamere di videosorveglianza: dai filmati si notano due giovani che, dopo aver lanciato il petardo sono scappati, spaventati dal rumore del botto. Dopo aver allertato i carabinieri ed essersi accertato che le telecamere vicine avessero ripreso l’accaduto, Tocco ha scelto di pubblicare un messaggio su Facebook nel quale ammetteva di non voler denunciare i colpevoli, ma chiedeva solo il rimborso della cassetta distrutta.

Le scuse

«Il mio annuncio pubblico è andato a buon fine: dopo qualche giorno abbiamo ricevuto una letterina di scuse e i soldi per acquistare una nuova cassetta postale. Il loro biglietto di scuse mi ha commosso, sicuramente si sono pentiti di quello che hanno fatto», prosegue l’uomo.

Qualche giorno dopo l’accaduto, i due giovani infatti hanno fatto recapitare a Tocco una busta contenente 30 euro e un biglietto: « Ci scusi per la cassetta della posta, non pensavamo che quella casa fosse abitata perché non avevamo mai visto nessuno uscire da lì. Ci scusi ancora, a me e al mio amico, per quello che è successo venerdì. Promettiamo che non capiterà più ».

«Sono contento – dice Tocco – che questi ragazzini si siano resi conto di quello che hanno fatto. Tutti abbiamo fatto qualche monelleria da giovani, è giusto perdonare gli autori di questo gesto che hanno cercato di risolvere, probabilmente pressati anche dai genitori che sono sicuramente delle bravissime persone. Il loro gesto servirà da lezione, hanno avuto un grande senso di responsabilità. Sono certo che ricorderanno questa monelleria per tutta la vita».

