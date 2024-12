Casse rompe un tabù che durava da 5 anni 

SELVA DI VAL GARDENA. In una gara da batticuore come spesso in Val Gardena, l'azzurro Mattia Casse in 1’28”23 ha vinto sulla famosa Saslong il secondo superG stagionale. Per il piemontese di 34 anni è la prima vittoria in carriera dopo tre podi, per l’Italia il ritorno al successo in questa disciplina dopo oltre 5 anni. Alle sue spalle - con un solo centesimo di distacco, pari a 27 cm - il sorprendenre americano Jared Goldberg in 1’28”24, al primo podio in carriera. Poi i favoriti: terzo ma staccato di 43 centesimi l'asso svizzero Marco Odermatt, vincitore del primo superG a Beaver Creek. Quarto come qallora il norvegese Friedrik Moeller a 54 centesimi.

Per l'Italia - con cielo quasi sempre coperto e visibilità non perfetta su una pista ripulita dai previsti 20 cm di neve caduti nella notte, qualche raffica di vento e neve in quota, una tracciatura filante adatta ai discesisti e passaggi con dossi e salti su cui si può perdere o guadagnare molto - ci sono poi Dominik Paris 10° in 1’29”00, Pietro Zazzi 11° in 1’29”20 e Nicolò Molteni 16° in 1’29”59. Più indietro ma a punti Giovanni Franzoni, 30° in 1’30”05, 35° il veterano Christof Innerhofer in 1’30”19.

Oggi sulla Saslong tocca alla discesa, gara che l'anno scorso vide la vittoria di Dominik Paris e nel 2022 il primo podio di Casse.

RIPRODUZIONE RISERVATA