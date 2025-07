Casse in rosso, “buco” di 4 milioni 

I conti dei primi sei mesi di quest’anno per il Comune non sono andati bene, almeno questo racconta il Siope (Banca d’Italia) che, giornata dopo giornata, registra gli incassi e i pagamenti delle amministrazioni pubbliche nel momento in cui avvengono.

Il sistema Siope gestisce le liquidità diversamente dal bilancio di competenza che registra le entrate nel momento in cui si acquisisce il diritto di incassarle e le spese nel momento in cui sorge l'obbligo di pagarle.

La cassa del palazzo degli Scolopi alla fine del primo semestre versa un lacrimone milionario: 41,7 milioni di entrate effettive contro 47,2 milioni di spese sostenute.

Il sindaco

«Sicuramente parecchie partite devono ancora passare, la situazione è sotto controllo e il bilancio sia di cassa che di competenza più che sani. Per quanto riguarda la parte cassa vorrei rilevare che abbiamo anticipato non poche risorse finanziarie per i lavori ricadenti nel Pnrr per i quali siamo in attesa degli accrediti da parte dello Stato», racconta il sindaco, Massimiliano Sanna.

Tributi

A disallineare la liquidità, quindi la parte corrente del bilancio di cassa, hanno contribuito in misura importante due capitoli: i tributi (Imu in particolare) che da 6,2 milioni del primo semestre 2024 scende a 4,9 milioni di euro da gennaio a giugno 2025 evidenziando una sacca importante di evasione, elusione o anche ritardi nel versamento della prima rata dell’Imu.

I trasferimenti

Ben più rilevante la differenza tra i due semestri in esame nei trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche: 17,6 milioni nel 2024, 11 milioni nel 2025. Se la differenza in negativo dei trasferimenti dei Ministeri è di “appena” 700 mila euro, per la parte che riguarda la Regione il calo è colossale: meno 6,8 milioni (17,6 milioni i trasferimenti correnti 2024; 10,9 nel 2025). Il sindaco è convinto che entro l’anno la partita si equilibrerà così come avvenne nel 2023 con l’accredito di tre milioni di euro a pareggio del bilancio di quell’anno. Resta comunque un punto interrogativo sui tempi e sul quantum.

Le altre voci

Gli altri incassi all’incirca sono in linea con il precedente bilancio. Tra le uscite aumentano di 2,5 milioni le spese correnti, in particolare quelle che riguardano i servizi, l’assistenza sociale e domiciliare i cui costi comunque saranno in buona parte rimborsati dalla Regione. Sono stati risparmiati 300mila euro di canoni e utenze, 200mila nell’accesso alla banca dati, 200mila nei servizi ausiliari. Ma non basta e così il Comune ha deciso di vendere 56 ettari di terra a Natbolia per un incasso ipotizzato di 292 mila euro «al fine di reperire nuove risorse finanziarie per il bilancio comunale». Soldi da spendere in lavori o più facilmente per sanare qualche debito.

