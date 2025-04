Casse e campi vuoti, sport in crisi  

“Culla olimpica” d’Italia, con quattro atleti in maglia azzurra ai Giochi di Parigi 2024, eppure con un indice di sportività rivolto verso il basso. I recenti eventi organizzati in città, come il big match di pallamano tra Italia e Lettonia, che ha catapultato il Palasport di Sa Rodia in una dimensione internazionale, hanno ravvivato nell’Amministrazione civica il desiderio di dare un’impronta sportiva all’economia del territorio. La partita, però, non è semplice. Almeno secondo quanto si legge dalla classifica Lab24, elaborata annualmente dalla società Pts per il Sole 24 Ore, che fotografa la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, occorre ammettere che nella diciottesima edizione dell’indagine, la provincia recupera 23 posizioni piazzandosi al 74esimo gradino.

Dati negativi

I 270 punti, contro i mille di Bergamo (prima classificata), o i 689 di Cagliari (top nell’Isola) raccontano che la strada è lunga. Analizzando i dati, stilati sulla base di 35 indicatori suddivisi in 4 categorie, emerge che i risultati ottenuti nell’ultima stagione dagli olimpionici di casa regalano un 43esimo posto all’indicatore “struttura sportiva”: risultato vanificato dalla 104esima posizione (su 107 province) degli “sport di squadra”. Neppure la voce “sport e società” fa brillare l’Oristanese con un 87esimo posto, mentre gli “sport individuali” valgono un 65esimo piazzamento.

Giovani e strutture

Più dei numeri, a raccontare le criticità del settore sono le parole di chi lavora sul campo. «Per quanto riguarda il calcio, il problema principale è la disaffezione dei ragazzi - è la lettura di Simonetta Collu, vice delegata provinciale della Lega nazionale dilettanti - iniziano presto ma poi abbandonano. Il calo demografico non aiuta e, specie nei piccoli centri, è difficile riuscire a costruire un settore giovanile, ecco perché sarebbe opportuno che le società iniziassero a consorziarsi». Il “cammino” si interrompe solitamente verso i 12 anni, alla categoria Esordienti, o nei migliore dei casi si riesce ad arrivare fino al campionato “Allievi”. «La situazione degli impianti sportivi nel territorio non aiuta - precisa Collu - e i contributi economici alle società non sono sufficienti».

Costi

Difficoltà confermate dal “Nuovo Basket”, società che raccoglie a Oristano circa 200 tesserati. «Per poter allenare tutte le categorie ci dividiamo tra il Palasport di Sa Rodia, la palestra dell’istituto Othoca e quella del De Castro - dice il presidente, Stefano Giua - a fine anno il conto è di 10mila euro. Ovviamente non possiamo gravare sulle famiglie, anche per l’aspetto sociale del nostro progetto». L’altro limite è legato al discorso università. «Una volta raggiunto il diploma, buona parte dei nostri agonisti lascia Oristano e di conseguenza lo sport», spiega Giua. Che rimarca anche aspetti positivi, come gli interventi realizzati dal Comune sulle strutture sportive, soprattutto grazie ai fondi Pnrr, anche se l’indice Lab24 piazza la “Città europea dello sport 2019” al 92 posto per investimenti nel settore.

L’assessore

«Non sono pienamente d’accordo con questi dati - replica l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi - bisogna tenere conto anche della densità demografica nell’elaborazione della classifica». L’esponente della Giunta, forte delle 79 società iscritte all’Albo comunale (compresi il calcio balilla, il bridge, gli scacchi e l’agilità dog) respinge l’etichetta di città sedentaria. «Stiamo lavorando tanto, ma ci sono difficoltà oggettive: il costo dei trasporti, ad esempio, che limita la partecipazione delle nostre squadre a campionati nazionali, e la carenza di strutture ricettive. Abbiamo dovuto rinunciare a eventi che richiedevano la disponibilità di 800 posti letto in città». Si punta sulle discipline paralimpiche «che hanno un buon indotto, ma con numeri per noi più abbordabili».

