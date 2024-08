Casse di Igea vuote, stipendio a settembre e poi l’incertezza 

«I soldi sono finiti, a settembre l’ultimo stipendio certo». Un terremoto improvviso ieri ha mandato in frantumi la serenità di oltre 200 lavoratori Igea.

La crisi

La nota sullo stato di crisi è datata giovedì 22 agosto ed è stata inoltrata a tutti gli ordini competenti (compreso l’assessorato regionale all’Industria). I suoi contenuti però, a firma dell’amministratore unico della società, Michele Caria, sono trapelati soltanto nella mattina di ieri. La società in house della Regione costituita nel 1986 con denominazione sociale di “Sim” (Società italiana miniere) e rinominata “Igea” nel 1998, operante come soggetto nell’attività di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione, verserebbe in uno stato di grave crisi finanziaria, tanto da spingere il proprio vertice aziendale alla diramazione delle imminenti conseguenze a tutti i soggetti interessati: «Comunico che in data 8 agosto 2024 ho avvisato l’assessore regionale all’Industria del grave stato in cui versano le finanze della società a causa esclusivamente dei mancati reiterati pagamenti dei Sal che costituiscono la rendicontazione del lavoro svolto dalla società. - si legge nella nota a firma di Michele Caria - Il credito ad oggi assomma a oltre 21 milioni di euro. Alla comunicazione è seguito un lungo silenzio e, nonostante le date in essa previste, al momento non ho agito avendo rassicurazioni personali dell’Assessore di una soluzione al problema prevista per il 21 agosto, ormai trascorso ancora una volta senza riscontro». La comunicazione prosegue con la necessità di dover avvisare i lavoratori sul fatto che l’ultimo stipendio pagabile con gli attuali fondi sarà quello di settembre 2024, che dallo scorso giovedì sono stati sospesi tutti i pagamenti della società per qualsiasi tipo di acquisto e che dal rientro dalle ferie (previsto per la prossima settimana), le attività potranno svolgersi in base ai soli beni presenti in magazzino. Nello stesso mese di settembre saranno effettuati gli ultimi carichi di gasolio per i generatori di Campo Pisano ad Iglesias (dove ha sede il quartier generale d’Igea) e saranno disdette le utenze con conseguente chiusura di ogni attività. «Salvo novità - conclude la nota - è necessario programmare la sospensione lavorativa».

I sindacati

Un fulmine a ciel sereno che coglie di sorpresa anche le segreterie sindacali: «Una situazione che non ci permette di restare sereni. - commenta il segretario generale della Filctem sarda Francesco Garau - Si tratta di una criticità perpetrata durante l’intero mandato della Giunta Solinas, quattro bilanci non furono approvati, ma il presidente non ritenne necessario incontrarci, asserendo che i conti fossero a posto. Credo sia arrivato il momento che la Regione e l’assessorato competente facciano chiarezza su Igea, per quanto concerne il bilancio ed il prosieguo dell’attività per cui è deputata». Le stesse rsu comunicano con una nota destinata ai vertici aziendali, di volere definire la situazione ampliando il tavolo di discussione e coinvolgendo le istituzioni politiche. Mentre l’amministratore unico Caria dichiara d’avere solo aggiornato lo stato finanziario della società come gli impone la legge e d’essere convinto che il bilancio verrà a breve risanato, l’assessore all’Industria Emanuele Cani rassicura i lavoratori: «Al momento dell’insediamento abbiamo trovato una complicata situazione da un punto di vista amministrativo. Stiamo cercando di sistemarla e contiamo a breve di risolvere tutti i problemi».

