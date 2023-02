Casse dei parcheggi, ennesimo raid 

La pausa è durata poco meno di due settimane. Poi nuovamente in azione. Ennesimo raid a Oristano contro le casse automatiche dei parcheggi sotterranei. Il settimo furto con scasso dall’inizio dell’anno. I ladri hanno agito giovedì notte in via Carducci, a pochi metri dagli uffici della Asl, area sorvegliata. I ladri hanno aperto la cassa dall’alto con una leva per poi prendere il bottino e scappare via. Per la ditta che gestisce la sosta a pagamento l’ennesimo danno: per aggiustare la cassa occorrono circa 3mila euro.

I vandali che ancora nessuno è riuscito a fermare evidentemente vanno in cerca di soldi. Dall’inizio dell’anno hanno lasciato la firma nei parcheggi di via Carducci, in vico Verdi e via Marino IV. Si sfoga Giancarlo Milia, uno dei responsabili della società che gestisce i parcheggi: «Non possiamo più andare avanti in questo modo. Questa volta, oltre a scassinare l’apparecchio, si sono presi 600 euro. Le immagini delle telecamere parlano chiaro - va avanti Milia - Una banda di ragazzini che agisce velocissima. A queste persone della presenza delle telecamere non importa». Secondo Milia, che aspetta di vedere le indagini delle forze dell’ordine, il fenomeno potrebbe essere fermato facendo pagare la sosta 24 ore su 24: «Le aree sarebbero più frequentate e più sorvegliate. Ormai questo sembra una presa in giro. Stiamo subendo troppi danni». ( s.p )

