Cassazione, sì al risarcimento per ingiusta detenzione 

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale: dovrà essere risarcito il bengalese Tasaddek Hossain, 35 anni, che per un’accusa di violenza sessuale era rimasto 104 giorni in più in carcere oltre la scadenza dei termini di custodia cautelare. L’uomo non è mai stato processato perché è stato espulso e ha lasciato il territorio nazionale prima dell’udienza preliminare, ma per quei circa tre mesi e mezzo in più trascorsi in cella ora riceverà 24.525 euro.

La vicenda risale al 19 dicembre 2015, quando il giovane era stato fermato dagli agenti della Squadra volante e, su disposizione del pm di turno, accompagnato in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Secondo l’accusa, la vittima, una 25enne connazionale, era stata obbligata ad avere un rapporto sessuale dal conoscente, mentre il compagno della donna non si trovava nell'appartamento. Era stata lei a chiedere aiuto alle forze dell’ordine e a chiamare il 118. La giovane era poi stata accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti medici e gli agenti della Questura erano andati a prelevare l’indagato, portandolo in carcere.

Dopo la decisione della Corte d’appello sul risarcimento per ingiusta detenzione, la Procura generale aveva presentato ricorso. La Suprema Corte ha dato ragione al bengalese, difeso dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu. Nel corso della detenzione, però, era stata avviata anche la procedura di espulsione e la giudice Ermengarda Ferrarese non ha potuto fare altro pronunciare la sentenza di proscioglimento, senza poter processare nel merito l’imputato.

RIPRODUZIONE RISERVATA