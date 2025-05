Cassazione, dubbi sul piano Albania: due rinvii alla Corte Ue  

Dubbi della Cassazione sui centri italiani per migranti in Albania. Si chiama in causa la Corte di giustizia dell'Ue per stabilire se trasferimenti e trattenimenti siano compatibili con il diritto comunitario.

I giudici tornano sui propri passi rispetto all'8 maggio, quando equipararono il Cpr di Gjader a quelli che su territorio italiano. Due le pregiudiziali, sorte dai ricorsi del Viminale contro le mancate convalide del trattenimento decise dalla Corte d'appello di Roma: un migrante in situazione di irregolarità amministrativa e un richiedente asilo che ha chiesto protezione internazionale nel Cpr in Albania.

Per la prima questione, la Cassazione chiede se il trasferimento in Albania vada contro gli orientamenti al rimpatrio forzato. I giudici fanno riferimento alla legge che ratifica il protocollo tra Italia e Albania sui trasferimenti degli irregolari. Nel secondo caso si richiama la Direttiva sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale. La Cassazione chiede se la norma europea sia in contrasto con la «disciplina interna», che consente «di disporre il trattenimento» in uno dei centri realizzati al di fuori dell'Italia, in base al protocollo con l'Albania, «in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione». Alla Corte di Lussemburgo, i giudici chiedono di esprimersi con procedimento d'urgenza. Nell’attesa , il giudizio è sospeso.

La Cassazione soddisfa l'opposizione. Per Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, «l'intesa con Tirana è contro il diritto europeo, calpesta i diritti fondamentali. Il segretario di +Europa Riccardo Magi: «I Cpr albanesi, pagati dagli italiani quasi un miliardo di euro, non sono solo un fallimento politico di Meloni, visto che hanno ospitato pochissime persone, ma lo sono anche da un punto di vista giuridico - sottolinea». Nicola Fratoianni di Avs parla di «ennesima figuraccia di questo governo».

