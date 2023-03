Cassazione, assoluzione per Nicola Cosentino Era uscito indenne anche da un altro processo  

Caserta. È «sereno» Nicola Cosentino, dopo che la Cassazione l’ha assolto definitivamente al processo “Il Principe e la scheda Ballerina”. Per ora, l'ex sottosegretario all'Economia di Forza Italia preferisce non rilasciare dichiarazioni.

«Sin dal primo momento», dichiarano gli avvocati di Cosentino, «avevamo sostenuto la sua assoluta innocenza».

L’assoluzione si aggiunge a quella, anch'essa passata in giudicato, ottenuta nel processo “Carburanti”, in cui Cosentino era imputato con i fratelli. Era finita sotto processo, su impulso della Dda di Napoli, l'intera galassia delle aziende di carburanti della famiglia Cosentino: alla fine sono stati tutti assolti. A carico dell'ex coordinatore campano di Forza Italia vi è una condanna definitiva a quattro anni per la corruzione di un agente della polizia penitenziaria.

