Cassa integrazione per gli operai della storica fonderia 

Un accordo di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale è stato siglato tra l’assessore regionale del Lavoro Ada Lai, la Portovesme Srl, Confindustria, sindacati e le Rsu aziendali per i lavoratori della fonderia di San Gavino. Interesserà 53 lavoratori al giorno, ossia l’intero organico aziendale in forza presso la fonderia. La Società, infatti, ha confermato l’intenzione di ricorrere alla massima rotazione possibile con una sospensione massima di 53 lavoratori al giorno. Il periodo presumibile è di massimo 12 mesi, decorrenti dal oggi. Il pagamento del trattamento di integrazione salariale avverrà mediante anticipazione da parte della Portovesme srl. Restano senza cassa integrazione i lavoratori delle ditte d’appalto e delle ditte interinali.

«Il presidente Christian Solinas ha mantenuto l’impegno di garantire la sicurezza sociale dei lavoratori - ha affermato l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai - in attesa dell’attuazione del piano di risanamento previsto per la linea produttiva di San Gavino, finalizzato a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. La Regione non lascia solo nessuno, tutela i lavoratori e le loro famiglie ricorrendo agli ammortizzatori sociali per preservare le professionalità e le competenze, che da anni operano nello stabilimento di San Gavino .Siamo disponibili a mettere in campo progetti di politica attiva per il lavoro anche per i lavoratori interinali, oltre che a specifiche misure mirate all’orientamento e all’aggiornamento professionale».

Intanto il vescovo di Ales-Terralba padre Roberto Carboni, scende in campo a fianco dei lavoratori, lanciando un appello perché si possa riprendere la produzione: «Le famiglie coinvolte rischiano di vedere andare in fumo il lavoro di una vita, la stabilità economica e sociale. Il Medio Campidano attraversa lunghi decenni di crisi: la chiusura rischia di aggravare ancora di più la situazione, dal momento che da decenni è venuto a mancare tutto il grande comparto industriale legato alle miniere e all’industria pesante. Come Chiesa chiediamo che si trovino alternative alla chiusura e che si stabiliscano percorsi di crescita aziendale, anche attraverso politiche volte al miglioramento delle condizioni di produzione e acquisto dell’energia elettrica: i posti di lavoro non si devono mettere in discussione. Chiediamo che si decida a vantaggio di tutti, soprattutto dei lavoratori e non sulla loro pelle. (g. pit.)

