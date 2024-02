Cassa integrazione alla Sider Alloys 

Cassa integrazione in vista per i dipendenti della Sider Alloys di Portovesme: l’azienda ha convocato per il 14 febbraio le organizzazioni sindacali per avviare la procedura di ammortizzatori sociali. Al momento non si conosce per quanti dipendenti, né per quanto tempo.

I dubbi

I sindacati non hanno accolto bene la notizia della cassa integrazione, dopo mesi complicati caratterizzati da mobilitazioni e assemblee. «Non sappiamo ancora se il 14 ci presenteremo - dicono Roberto Forresu (Fiom Cgil), Giuseppe Masala (Fsm Cisl) e Renato Tocco (Uilm Uil) - lunedì ci sarà un’assemblea con i lavoratori e faremo tutte le valutazioni. Chiediamo al Mimit di convocare al più presto un incontro per fare chiarezza sulla vertenza e sulle prospettiva della fabbrica, che non può essere la cassa integrazione». Lo scorso dicembre il Governo ha dato il via libera alla garanzia Sace all’80 per cento sugli investimenti per il rilancio della fabbrica. In quella occasione l’amministratore delegato Giuseppe Mannina aveva sottolineato la necessità di tempi rapidi per rendere esecutive le garanzie bancarie. Nei giorni scorsi ai sindacati è arrivata la convocazione per l’attivazione della cassa integrazione. Intanto sul caso si mobilitano anche i 23 sindaci del Sulcis Iglesiente . «Chiediamo la convocazione urgente di un tavolo di confronto con tutti i soggetti istituzionali regionali e del Sulcis Iglesiente - si legge nella lettera trasmessa al ministro Urso, alla sottosegretaria Bergamotto, al presidente della Regione e al Prefetto di Cagliari - ricordiamo il grave disagio socio-economico del Sulcis Iglesiente, ormai esasperato dalle tante promesse e progetti mai realizzati».

Assemblea

Nei giorni scorsi, dopo l’incontro del gruppo di lavoro, si è svolta l’assemblea dei lavoratori alla Portovesme srl. Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato lo stato di agitazione, non escludendo future iniziative.«La ripresa produttiva è l’unica via, ricordando che tutti gli ammortizzatori sociali sono in scadenza e non saranno ulteriormente prorogabili - si legge in una nota sindacale - si richiede un tavolo in sede aziendale per verificare tutte le condizioni in stabilimento, dagli standard di sicurezza alla garanzia di occupabilità dei lavoratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA