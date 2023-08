Cassa integrazione alla Nobento: «Nessuna crisi» 

Cassa integrazione e primi licenziamenti. È bufera sulla Nobento, azienda leader nella realizzazione degli infissi. La Cgil comunica che è stata fatta richiesta di cassa integrazione straordinaria per 24 mesi al Ministero del Lavoro e quest’ultimo ha aggiornato la seduta al 4 di settembre. Nel frattempo un delegato sindacale sarebbe stato licenziato, «compiendo un atto, violento, grave e intimidatorio, oltre che a nostro avviso illegittimo», scrivono in una nota il segretario generale della provincia di Sassari Massimiliano Muretti e Giovanni Doppiu coordinatore Fiom Cgil Nord Sardegna.

Ma dalla Nobento rassicurano. C’è un piano di rilancio per l’azienda di Alghero. «Grazie ad un investimento di fondi privati pari a circa venti milioni di euro verranno installate nuove tecnologie produttive», si legge in un documento. Lo smantellamento delle vecchie macchine creerà un rallentamento dell’attività che unito alla flessione del mercato ha portato i dirigenti dell’azienda a richiedere una tutela per i propri collaboratori. «Un’azienda intenzionata a chiudere non continua ad investire», fanno notare. Nessuna crisi, dunque, «ma una riorganizzazione indispensabile per consentire un approccio sempre più innovativo».

