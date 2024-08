Casotti abusivi, scattano i sigilli 

Acque sempre più agitate al porticciolo turistico di Torregrande: in attesa della riqualificazione, che dovrebbe partire ad ottobre, l’infrastruttura naviga tra le polemiche. Prima gli attriti tra diportisti e Marine Oristanesi sulle modalità di intervento e sui rincari delle tariffe, poi le polemiche sulla sosta delle auto all’interno del piazzale, ora il caso dei sei fabbricati posti sotto sequestro della Capitaneria di porto perché risulterebbero ubicati su suolo demaniale marittimo, senza le necessarie autorizzazioni.

I problemi

Questioni che alimentano disagi e preoccupazioni tra gli utenti e sui quali si sofferma anche lo sguardo della politica. In un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta, i consiglieri di opposizione Francesco Federico, primo firmatario, Efisio Sanna, Carla Della Volpe, Francesca Marchi e Massimiliano Daga provano a far chiarezza anche sul ruolo del Comune nella vicenda.«Chi ha realizzato e autorizzato il posizionamento nell’area del porticciolo dei fabbricati in legno posti sotto sequestro?» domandano al sindaco e alla Giunta evidenziando che i manufatti, forse abusivi, «sono stati realizzati nei mesi scorsi lungo la banchina principale sotto gli occhi dell’amministrazione comunale e della stessa società di gestione del porto turistico». Gli esponenti di minoranza chiedono di sapere inoltre «cosa prevede, nel caso specifico, il Piano regolatore portuale dell’infrastruttura, il cui incarico di redazione venne aggiudicato con la determinazione del dirigente del settore Sviluppo del territorio numero 681 del 14 giugno 2018».

L’indagine

L’inchiesta sui prefabbricati, utilizzati dai pescatori come ricovero attrezzi o destinati a piccole attività commerciali legate al settore, era stata avviata alcuni mesi fa ma solo la scorsa settimana si è arrivati a una svolta con il blitz della Capitaneria di Porto, guidata dal comandante Federico Pucci: sono scattati i sigilli a sei dei piccoli capanni sistemati lungo il tratto della banchina principale, appena oltre l’ingresso dell’infrastruttura. Per i consiglieri di minoranza «con il recente intervento della Capitaneria di porto, le problematiche all’interno dell’area del porticciolo turistico di Torregrande continuano a sommarsi tra loro, arrecando disagi agli utenti e preoccupazione sulla gestione di un’opera strategica per il nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA