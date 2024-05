Casolare distrutto da un incendio  

Un casolare è stato semidistrutto da un incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Selargius, lungo la strada provinciale 12.

La zona interessata è quella di Pitz’e Pranu, ai confini col territorio di Settimo San Pietro. L’incendio, le cui cause sono da accertare, ha coinvolto l’intera struttura in legno e altro materiale, propagandosi alla vegetazione limitrofa.

Sul posto sono intervenute una squadra operativa del distaccamento portuale di Cagliari ed una autobotte della Centrale operativa di viale Marconi, che hanno provveduto a spegnere il rogo e alla bonifica dell’area. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo per accertare l’origine delle fiamme. Non sarebbero state rilevate tracce di liquido infiammabile ma questo non esclude il dolo. Gli accertamenti, dunque, vanno avanti.

