Caso Zuncheddu, ex poliziotto indagato 

L’ex ispettore della Polizia di Stato, Mario Uda, è indagato dalla Procura di Roma per i presunti depistaggi che ci sarebbero stati nel corso delle indagini sulla strage di Sinnai del 1991, dove vennero uccisi tre allevatori, a seguito degli atti trasmessi dalla Corte d’appello della Capitale che, nel processo di revisione, ha assolto Beniamino Zuncheddu, rimasto in carcere per 33 anni da innocente. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera che svelato l’avvio degli accertamenti da parte del pubblico ministero Fabio Santoni nei confronti dell’ex poliziotto e di altri due testimoni.

La vicenda

Per i giudici della quarta sezione d’appello di Roma, l’ex ispettore avrebbe influenzato il superstite della strage, Luigi Pinna, genero di una delle tre vittime, che dopo essere scampato al massacro del 1991 disse poi verbalizzò di aver riconosciuto Zuncheddu, decretando così la sua condanna all’ergastolo nel 1992. In realtà, però, nel processo di revisione il sopravvissuto ha poi ritrattato. Delle tre inchieste avviate dopo al definitiva assoluzione del servo pastore di Burcei, difeso dall’avvocato Mauro Trogu, una è vicina a una svolta: quella di Roma, appunto, nata dalla trasmissione ai pm capitolini della sentenza di revisione per procedere nei confronti di tre testimoni. Secondo l’ipotesi dei giudici, Uda avrebbe influenzato Pinna per indicare l’ex pastore di Burcei come killer, mostrando al sopravvissuto proprio una foto con Zuncheddu prima che venisse ascoltato dalle forze dell’ordine.

L’indagine

Il pm Fabio Santoni, titolare del fascicolo romano, sta valutando la posizione di chi avrebbe ingiustamente accusato Zuncheddu del triplice omicidio avvenuto la sera dell'8 gennaio 1991 sulle montagne di Sinnai, a Cuile is Coccus, dove furono uccisi Gesuino Fadda, il figlio Giuseppe e il pastore Ignazio Pusceddu. Con Uda, riporta sempre il Corriere della Sera, sono sotto accusa anche Daniela Fadda, moglie del superstite, e Paolo Melis che avrebbe mostrato contraddizioni sul movente della strage di Sinnai parlando di una presunta inimicizia fra Zuncheddu e Fadda.

La difesa

L’ex ispettore è assistito dagli avvocati Rita Dedola e Mauro Massa che, sentiti, hanno detto di non aver ricevuto alcun atto dalla Procura di Roma. Dopo la trasmissione della sentenza di revisione che chiedeva di valutare la posizione di Uda, i due legali hanno consultato periodicamente il registro degli indagati senza che risultasse iscritto. (red. pro.)

