Caso Villaservice,  operai pronti all’occupazione 

«Con le nostre famiglie, festeggeremo la notte di San Silvestro in azienda». Questo il punto di partenza di un presidio di protesta dei 42 dipendenti della Villaservice, uniti nella difesa del posto di lavoro. «Dopo diversi tentativi – ricorda il segretario territoriale della Cgil, Salvatore Caddeo, esponente della rappresentanza sindacale unitaria – non è stato raggiunto alcun accordo tra il Consorzio di Villacidro, proprietario dell’impianto dei rifiuti, e la Villaservice, la società finora incaricata della gestione. Dal primo gennaio dovremmo restare a casa, ma non sarà così: non lasceremo entrare nessuno nell’impianto. Davanti al Prefetto si erano impegnati a trovare una soluzione il prima possibile. È passata una settimana e tutto tace».

Il filo di speranza è legato al “miracolo del dopo Natale”: mercoledì, alle 15,30, i sindaci dei quattro Comuni soci – Arbus, Sanluri, Gonnosfanadiga e Villacidro – dando seguito all’impegno assunto davanti al Prefetto, hanno convocato un tavolo tecnico, nella sala consiliare di Villacidro, al quale sono stati invitati gli enti interessati e i sindacati per la salvaguardia degli attuali posti di lavoro e contro il rischio di chiusura dell’impianto.

La strada per giungere alla fine del contendere, però, appare sempre più in salita. È di questi giorni una nota inviata dal presidente del Consorzio industriale, Enrico Caboni, alla Villaservice. «Uno studio tecnico che alleghiamo al testo – scrive Caboni – ha evidenziato numerose criticità alla struttura. Nel caso non venissero risolte prima della restituzione del compendio (il primo gennaio) adiremo alle vie legali per il risarcimento dei danni». Triste epilogo: per la Villaservice, in liquidazione, si potrebbe aprire la strada del fallimento.

