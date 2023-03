Caso Villaservice, litigi e polemiche in Consiglio 

Il caso Villaservice continua ad alimentare discussioni e polemiche in consiglio comunale. In occasione dell’ultima seduta c’è stato un acceso diverbio tra il consigliere Antonio Muscas e il sindaco Federico Sollai.

«Durante l'audizione e il confronto fra il presidente della Villaservice e il presidente del Consorzio Industriale – afferma Muscas – non sono stati chiariti diversi punti. Non ho fatto in tempo a finire l'interrogazione che il sindaco mi ha attaccato, insinuando che fossi l'unico a non aver capito».

Sulla questione interviene anche l'ex-sindaca Marta Cabriolu, capogruppo di Alternativa Civica, che difende Antonio Muscas. «Quello che è successo in Consiglio è inaccettabile. Quando ero sindaca ci sono state sedute anche molto accese ma alle minoranze venivano concesse interminabili ore per interrogazioni, spesso palesemente strumentali. La mancata conferenza dei capigruppo sugli ordini del giorno è atteggiamento imperativo e non democratico». Il sindaco Federico Sollai ha replicato a entrambi i consiglieri. «Le minoranze – ha detto – hanno chiesto un consiglio urgente, che ho convocato dopo 7 giorni. Sulle questioni poste dal consigliere Muscas, è stato più volte chiarito che i fondi trasferiti dalla Regione al Consorzio sono destinati per ammodernare l'impianto dei rifiuti. Non ho impedito a nessuno di parlare. L a consigliera Cabriolu non risponde da tempo alle mie telefonate t ese a concordare la data per convocare la conferenza dei capigruppo. Appare singolare che dopo oltre tre ore di interrogazioni Assemblea Permanente sia uscita dall’aula non partecipando alla discussione degli importanti punti all’ordine del giorno».

