Caso Villaservice, due società esterne per il Consorzio 

Due mesi per decidere le sorti di Villaservice. Al termine di una giornata di incontri e trattative resta la data decisiva (il 31 dicembre) in cui gli impianti di smaltimento dei rifiuti verranno restituiti al Consorzio industriale di Villacidro che ne è proprietario, ma si apre uno spiraglio per il futuro. «Dal primo gennaio e per i prossimi due mesi il servizio sarà assicurato da due società esterne alle quali abbiamo già conferito l’incarico – spiega il presidente dell’ente industriale Enrico Caboni – nel frattempo valuteremo la proposta fatta dai sindaci dei quattro comuni soci di Villaservice (Villacidro, Sanluri, Arbus e Gonnosfanadiga) che vorrebbero che la partecipata venisse acquisita dal nostro ente a costo zero per mantenere i 42 posti di lavoro. Si tratta di un’operazione che i nostri uffici stanno valutando e per la quale serviranno eventuali garanzie della Corte dei conti». Non tutto sembra perduto dunque per gli operai per i quali sono già state avviate le procedure di licenziamento e che dal primo gennaio saranno ufficialmente in ferie. «Non diciamo che questi operai hanno perso il lavoro, ci saranno delle selezioni alle quali loro, che conoscono meglio di chiunque altro quegli impianti, potranno partecipare», conclude Caboni.

La giornata era iniziata con il confronto tra i liquidatori di Villaservice Francesco Salaris e Massimo Lai e i lavoratori. «Siamo aperti alle proposte fatte per salvare i posti di lavoro, ma finché non si concretizzerà qualche ipotesi per noi resta un punto fermo: dal 31 dicembre l’impianto torna al Consorzio, né Villaservice né i suoi operai avranno titolo per essere presenti nello stabilimento», dice Salaris. A trattare con i vertici dei due enti il sindacalista della Cgil Salvatore Caddeo che attende di leggere la delibera del cda del Consorzio per conoscere i dettagli dell’affidamento del servizio alle due società esterne: «Un appello alla politica del territorio, in particolare ai sindaci soci: salvate i posti di lavoro». ( s. r. )

