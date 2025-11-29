VaiOnline
Via Sant’Alenixedda.
30 novembre 2025 alle 00:22

Caso Villa Muscas «Ispezione saltata» 

Villa Muscas torna al centro della polemica politica. A innescarla un’interrogazione del consigliere Giuseppe Farris (Civica24) che denuncia il fatto che, oltre allo stato di abbandono, di recente gli ispettori del Ministero della cultura non hanno potuto effettuare un sopralluogo perché le serrature risultavano bloccate. «A ottobre 2024, l’amministrazione contattava l’associazione culturale Villa Muscas per procedere, d’intesa con la Sovrintendenza, dapprima all’inventario dei beni dell’arte contadina ivi ubicati e, quindi, per prendere possesso dell’immobile», scrive Farris.

Peccato che a luglio 2025, «il Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura invia una nota al Comune da cui si apprende che, nonostante reiterate richieste, il personale ministeriale non è potuto accedere a Villa Muscas in ragione del blocco delle serrature». Da qui la richiesta di chiarimenti alla Giunta.

