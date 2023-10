Caso Tyrrhenian Link, il comitato del no chiede aiuto a Sgarbi 

Il comitato selargino No Tyrrhenian Link si appella al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che di recente si è espresso in difesa del paesaggio della Sardegna dall’assalto eolico.

L’ennesima azione messa in campo in città per frenare il progetto che - nel tratto selargino - prevede due stazioni elettriche a Su Padru, ribadita anche durante l’ultimo incontro in piazza Sì ‘e Boi. Nella lettera inviata a Sgarbi, la portavoce del comitato Rita Corda fa rifermento alla «gravissima problematica che sta investendo Selargius nell'ambito della transizione energetica subita dalla Sardegna, che si sta rivelando uno tsunami per il suo paesaggio per le sue vestigia storico-archeologiche su cui ha fatto sentire forte la sua difesa. A Selargius, più volte da lei visitata e di cui ha potuto ammirare diversi monumenti di pregevole bellezza, è prevista la costruzione di due stazioni elettriche del progetto Tyrrhenian Link nell'agro, a cui si aggiungeranno 100 container di batterie di accumulo», spiega Corda. «Un territorio fertile, ricco di evidenze archeologiche, per cui esiste un progetto di valorizzazione. Se il Tyrrhenian Link verrà realizzato cancellerà la nostra memoria storica di città del vino, dove era presente la più grande distilleria fondata da Sebastiano Boi. Un suo autorevole intervento sugli amministratori locali e sulla Regione», l’appello del comitato a Sgarbi, «può fermare la distruzione del nostro paese e la sua identità».

RIPRODUZIONE RISERVATA