Caso Traghettopoli: accuse indefinite e sequestro bocciato 

Una raccolta indiscriminata di dati sulla base di una notizia di reato “incompiuta” e indefinita, con queste (pesanti) motivazioni la Corte di Cassazione ha bocciato l’atto più importante dell’indagine della Procura di Genova nota come "Traghettopoli”. I pm liguri ipotizzano il reato di corruzione a carico di oltre cento persone "connesso al rilascio di biglietti Moby gratuiti o fortemente scontati a numerosi pubblici ufficiali”. Nei giorni scorsi sono state rese note le motivazioni della decisione degli “ermellini” che hanno annullato il sequestro delle "caselle di posta elettronica di cui il ricorrente è titolare nell'organizzazione aziendale”. Le conclusioni sono molto gravi, in pratica la Procura ligure non poteva sequestrare in modo indiscriminato il contenuto delle banche dati di Moby. Si tratta dei file che, secondo le Fiamme Gialle, contengono le informazioni di 34mila viaggi omaggio sui traghetti delle società Vincenzo Onorato.

Il fascicolo è quello aperto a carico di 120 indagati per corruzione e altri reati (ufficiali della Guardia Costiera, direttori marittimi, manager della Moby, funzionari pubblici, politici, magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine). Tra loro il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, l’ex presidente dell’autorità portuale della Sardegna, Massimo Deiana e Roberto Isidori, vicecapo di gabinetto del ministro Matteo Salvini. Secondo la Cassazione le indagini non avrebbero potuto neanche iniziare, così come hanno sempre sostenuto anche gli avvocati sardi (Marzio e Giuseppe Altana, Sara Pala, Pietro Carzedda, Luca Montella e Pierfranco Tirotto). Nella sentenza si legge che i pm non sono partiti alla ricerca di prove di condotte illecite specifiche e hanno acquisito invece tutti i file senza indicare preventivamente “l’atto di ufficio o la generica funzione asservita agli interessi delle società di navigazione”.

