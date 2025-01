Caso Todde, polverone nazionale Sui ricorsi c’è ancora incertezza 

Riunioni su riunioni, riunioni sino a tarda sera. Anche ieri Alessandra Todde e il suo nutrito staff di legali e collaboratori hanno dedicato buona parte della giornata a decifrare il rebus-decadenza, che rischia di interrompere anzitempo la prima esperienza di un’esponente del M5S alla guida di una Regione.

Dopo lo choc dei primi giorni, ora attorno alla governatrice sembra riaffiorare una maggiore serenità: ma resta la consapevolezza di dover giocare una partita complicata. E che diventa, ogni giorno di più, anche un caso nazionale: sia sul piano politico che su quello del diritto, con esperti di diritto costituzionale e amministrativo di tutta Italia impegnati a risolvere un caso che non ha precedenti.

Giornate febbrili

La presidente non intende crollare, né politicamente né sul fronte giudiziario: ma è quest’ultimo, per ora, ad assumere un rilievo prevalente. Bisogna reagire all’ordinanza-ingiunzione del Collegio elettorale di garanzia, che l’ha dichiarata decaduta per la carente documentazione delle spese elettorali: dev’essere però una reazione scevra di errori. Dal primo momento Alessandra Todde ha annunciato di voler ricorrere, ma in che modo farlo rimane oggetto di discussione. Per il deposito ufficiale di un’opposizione ci vorrà ancora qualche giorno: fonti vicine alla presidenza preannunciano «novità entro la settimana».

Ci sta lavorando un pool di legali allargato: allo studio Ballero, che dal primo momento assiste la presidente nel caso, si è affiancato l’avvocato cagliaritano (nonché assessore comunale nella giunta Zedda) Giuseppe Macciotta, e lo studio Cardarelli di Roma. Tra gli aspetti ancora incerti c’è anche il giudice a cui presentare il ricorso. O i ricorsi. L’idea del doppio binario (tribunale civile e Tar) resta in piedi, ma non è detto che sia percorribile. Potrebbe dipendere anche da cosa deciderà il Consiglio regionale: se pronunciasse in tempi brevi la decadenza, la relativa delibera sarebbe presumibilmente impugnata subito davanti ai giudici amministrativi.

Due binari o solo uno

Ci sono molti dubbi, invece, sul fatto che si possa portare al Tar direttamente l’ordinanza-ingiunzione: il decreto legislativo 150 del 2001 prevede, per simili provvedimenti, un’opposizione al tribunale civile, almeno quando vi siano sanzioni amministrative pecuniarie unite a misure di altro tipo. Ed è proprio questo il caso: il Collegio ha disposto per Todde una sanzione da 40mila euro (contro cui, avverte la stessa ordinanza, si può ricorrere al tribunale ordinario entro 30 giorni), e anche la decadenza.

E poi, naturalmente, bisogna ridefinire la linea difensiva nel merito. L’ordinanza-ingiunzione, non essendo una sentenza, riporta una motivazione piuttosto succinta: par di capire però che faccia ricadere il caso Todde nell’ipotesi di decadenza che la legge nazionale 515 del 1993 ricollega alla totale assenza di un rendiconto delle spese elettorali. La governatrice in realtà ne ha presentato uno, per circa 90mila euro, ma – a giudizio del Collegio di garanzia – molto lacunoso; e comunque sostanzialmente annullato dalla successiva dichiarazione con cui ha affermato di non aver sostenuto personalmente spese per la campagna elettorale, ma di essersi avvalsa dei mezzi del partito. Un cambio di rotta che, però, non ha eliminato i dubbi dei garanti. Anzi, forse li ha spinti ancor di più verso la decisione della decadenza.

