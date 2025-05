Caso Todde: «Intervengano gli ispettori» 

Esplode in Parlamento la polemica sulla decisione del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di revocare, dopo l’uscita di scena della presidente Gemma Cucca, andata in pensione, la difesa interna al professore universitario Riccardo Fercia, nei due procedimenti in Tribunale e alla Corte costituzionale nati sui ricorsi contro l’ordinanza-ingiunzione che ha sanzionato, con 40mila euro e la richiesta di decadenza, la governatrice Alessandra Todde per presunte irregolarità nel rendiconto dei finanziamenti e delle spese elettorali. In una interrogazione presentata ieri dal vice-presidente della commissione giustizia della Camera, Pietro Pittalis (FI), e firmata da vari deputati di Forza Italia, Lega e Fratelli D’Italia, viene chiesto l’intervento urgente del ministro, Carlo Nordio, nei confronti – in particolare – del presidente facente funzioni della Corte, Massimo Poddighe, nuovo numero uno del Collegio di garanzia elettorale.

I deputati (Pittalis, Mura, Giagoni, Calderone, Costa, Bellomo, Deidda, Lampis e Polo) denunciano al ministro «gravi irregolarità e forti preoccupazioni» nella vicenda. In particolare, il giudice Poddighe (che andrà anche lui in pensione a fine anno) è accusato dai parlamentari perché marito di Marcella Marchioni, nominata dalla Giunta Todde prima alla Direzione dei Servizi Finanziari, poi a marzo come Segretario Generale della Regione (nell’attesa che prenda servizio Eugenio Annicchiarico, risulta essere la dirigente con maggiore anzianità). Il fatto che siano sposati rappresenterebbe un conflitto d’interessi che, secondo l’opposizione «mina l’autonomia e l’indipendenza della magistratura». Da qui la richiesta al ministro Nordio di intervenire «anche tramite l’attivazione dei propri poteri ispettivi, al fine di accertare eventuali responsabilità disciplinari a carico del Presidente facente funzioni». Replica in serata del M5S Sardegna: «Dichiarazioni imbarazzanti, a conferma del fatto che il centrodestra non ha ancora digerito la sconfitta di un anno fa»

