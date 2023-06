Caso Tirrenia, Pili assolto «Quelle denunce non sono diffamatorie»  

Critiche e denunce pubbliche, circostanziate e severe. Ma non diffamatorie. Mauro Pili è stato assolto «perché il fatto non costituisce reato»: lo ha stabilito la quarta sezione penale del Tribunale di Milano, che ieri mattina ha emesso la sentenza di primo grado nel processo scaturito da una denuncia presentata cinque anni fa da Vincenzo e Achille Onorato, padre e figlio al vertice del gruppo di armatori proprietario di Moby e Cin-Tirrenia che porta il loro nome.

Sede e competenza

Il procedimento davanti alla giudice Maria Cristina Filiciotto è durato cinque mesi. Perché a Milano? La risposta è contenuta nelle carte. L'ex presidente della Regione, ora caporedattore de L'Unione Sarda, da parlamentare e leader del movimento Unidos aveva condotto una campagna mediatica per denunciare le distorsioni nella gestione del servizio di continuità territoriale marittima, affidato in convenzione (milionaria) a Cin-Tirrenia, compagnia acquisita da Moby. Documenti e video alla mano, tra il 2018 e il 2019 aveva pubblicato dirette e post su Facebook. In un'occasione aveva definito “Pinocchio e Pinocchietto” Vincenzo Onorato e il figlio Achille. Tra le bugie a loro attribuite, che giustificavano l'appellativo collodiano, c'era anche la promessa, fatta in un'intervista, di voler trasferire la sede delle compagnie in Sardegna: una parte delle tasse sarebbe stata così versata nell'Isola. Invece gli uffici erano rimasti a Milano, denunciava Pili. Tanto che qui, nel capoluogo lombardo, vicino alla presunta vittima del reato, si è radicata la competenza giudiziaria.

Le denunce

Al di là della vicenda formale, diventata sostanziale, Pili aveva accusato gli Onorato di aver utilizzato navi vecchie e inadeguate per coprire le tratte tra la Sardegna, la Penisola e le isole minori. Aveva documentato avarie e blackout in mare aperto. Il tiro era stato alzato con la denuncia sulla modifica della convenzione, che aveva permesso agli armatori napoletani di ridurre i servizi senza perdere un centesimo dei 72 milioni di contributo annuale da parte dello Stato. Anche se il gruppo Onorato non aveva mai versato 180 milioni, in tre rate, previsti per l'acquisizione di Tirrenia. Tutti segnali, denunciava Pili, di un dissesto finanziario del gruppo, che metteva in pericolo i collegamenti marittimi della Sardegna, con gravi rischi per il diritto della mobilità dei sardi e per la tenuta dell'economia. L'allora leader di Unidos lanciò anche la campagna “basta Tirrenia”, con una raccolta firme che fece registrare 65 mila adesioni: si chiedeva la revoca della convenzione in scadenza e il blocco di qualunque ulteriore affidamento.

Il processo

Troppo, per gli Onorato, che a settembre del 2018 presentarono la querela per diffamazione. La campagna mediatica, sostenevano, aveva leso l'immagine del gruppo, generando un danno quantificato in 20 milioni. Non solo: il patron Vincenzo aveva agito anche per stalking. Considerava quella di Pili una sorta di persecuzione. Questo filone si è chiuso da tempo a Cagliari: archiviato. Nel processo milanese concluso ieri in primo grado Pili, difeso dall'avvocato Daniele Ripamonti, ha presentato memorie e si è fatto interrogare per 10 ore in tre udienze, ribadendo la sua posizione attraverso documenti sui quali ha basato le denunce. Le pesanti difficoltà finanziarie, è emerso, erano state ammesse anche dalla compagnia quando voleva evitare di dover pagare una multa milionaria dell'Antitrust. Alla fine, il pm aveva chiesto una condanna al pagamento di appena 1.032 euro. Le parti civili avevano rincarato con la rivendicazione di una provvisionale di 200 mila euro.

«Una dura battaglia»

Ieri è arrivata l'assoluzione: le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni. Per ora, c'è l'esultanza di chi ha avuto la certificazione di aver avuto ragione: «La sentenza mi ripaga di vent’anni di guerra contro un sistema che ha devastato la Sardegna e i sardi. Sono felice», commenta Pili, «si tratta della più dura battaglia politica e legale che ho mai affrontato. Aver scoperchiato, in solitudine, contro tutti i poteri forti, questo scandalo della Tirrenia e company mi convince, ancora una volta, che lottare per la propria terra è un dovere morale di ogni sardo libero».

