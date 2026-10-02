Caso Tani-Milanovic, condannato il tabaccaio 

È un concatenarsi di colpi di scena e sentenze ribaltate la vicenda della scomparsa di William Tani, di 33 anni di Iglesias, e del suo amico Giuliano Milanovic, di 24 di Carbonia, svaniti nel nulla l’11 febbraio del 2007. Per la loro morte, nel terzo processo d’appello che si è concluso ieri pomeriggio a Cagliari, i giudici hanno condannato a 12 anni tabaccaio Gianfranco Casula, di 51 anni, anche lui di Carbonia ma da tempo trapiantato in Germania. Dopo due assoluzioni, che avevano ribaltato la sentenza di condanna in primo grado, la Corte ha accolto la richieste del sostituto procuratore Danilo Tronci, titolare dell’inchiesta e applicato alla Procura Generale, che aveva insistito per l’omicidio volontario.

La decisione

Nel primo processo, il tabaccaio era stato condannato a 14 anni per omicidio preterintenzionale, ma poi quella sentenza era stata ribaltata in secondo grado con un’assoluzione. La decisione era stata annullata dalla Cassazione, che aveva rinviato gli atti alla Corte d’assise d’appello, ma – ancora una volta – i giudici avevano ritenuto non ci fossero elementi sufficienti per condannare Casula. Assoluzione poi nuovamente annullata dalla Suprema Corte che aveva chiesto una motivazione rinforzata. Si è giunti dunque all’appello-ter, davanti alla Corte presieduta dal giudice Giovanni Lavena con a latere il collega Andrea Mereu. E ieri pomeriggio, dopo una lunga camera di consiglio, è arrivata la condanna a 12 anni che accoglie la tesi dell’omicidio volontario, avanzata sin dal primo momento dalla Procura con il sostituto procuratore Danilo Tronci che, in questi anni, ha sempre amministrato la pubblica accusa in prima persona.

Il movente

Per l’accusa sarebbe stato l’imputato ad attirare i due in trappola e a farne poi sparire i cadaveri, estinguendo così un debito di circa 15 mila euro che doveva ad una delle vittime. I corpi dei due non sono mai stati trovati. Gli avvocati Gianluca e Marco Aste, difensori del tabaccaio, annunciano ancora una volta ricorso in Cassazione. «Non commentiamo mai le sentenze», si limitano a dire, «Aspettiamo di leggere le motivazioni, che saranno oggetto di attenta analisi e sicura censura davanti alla Suprema Corte. Ci limitiamo a ricordare il principio del ragionevole dubbio, radicato nel sistema italiano attraverso la presunzione di innocenza e la cultura della prova: un principio che impone che il giudice possa condannare l’imputato solo quando le prove raccolte escludono tutte le ricostruzioni alternative plausibili. Ebbene, in questo caso, due diversi collegi d’appello, giudicando sulla base dei medesimi elementi, hanno deciso di dover assolvere Casula per non aver commesso il fatto, avendo ritenuto che la sua colpevolezza non fosse provata. Oggi, invece, con grande stupore, abbiamo assistito alla lettura di una sentenza di condanna».

I familiari

I familiari delle vittime si sono costituiti parti civili con i legali Marco Bacchis, Alessandro Corrias e Alessandra Ferrara che hanno espresso soddisfazione per la decisione. «Sono felice per questa sentenza», commentano la mamma e il fratello della vittima Maria Luciana Sedda e Francesco Tani, «la morte di William ha un colpevole,: è e non può che essere Gianfranco Casula. Mi spiace soltanto che siano trascorsi tutti questi anni con condanne, ricorsi, ingiuste assoluzioni e ancora processi. Siamo ancora qua e chissà se arriverà finalmente il momento in cui potrò mettere un punto a questa vicenda e morire con la fiducia davvero nella giustizia». Netta l’avvocata Ferrara. «Per la famiglia è un momento importante», conclude, «che arriva dopo un percorso giudiziario lungo e doloroso, nel quale la madre in particolare è stata costretta più volte a rivivere la perdita del figlio, e ciò è atroce».

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