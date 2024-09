Caso Stormy Daniels, rinviata la pena per Trump 

Washington. A pochi giorni dal primo dibattito televisivo con Kamala Harris e a sole nove settimane dalle elezioni, Donald Trump incassa un’importante vittoria sul fronte giudiziario: il rinvio della pena nel caso dei pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels, prevista il 18 settembre. La buona notizia per il tycoon è arrivata nel giorno in cui è tornato in tribunale a New York per un altro dei tanti procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto, l’appello contro la condanna a risarcire 5 milioni di dollari a Jean Carroll. «Sono io che dovrei denunciare lei», ha esordito dopo l’udienza l’ex presidente della scrittrice e giornalista che lo ha accusato di violenza sessuale e diffamazione. «Non si ricorda neanche quando è avvenuto l’episodio. Si è inventata tutto dopo aver visto una puntata di Law and Order», ha attaccato l’ex presidente parlando con i giornalisti alla Trump Tower in quella che era stata annunciata come una conferenza stampa ed invece si è rivelata un monologo di 45 minuti senza domande da parte dei giornalisti.

Il tycoon ha anche insultato con una delle sue frasi sessiste un’altra donna che lo ha accusato di abusi. «Non sarebbe stata lei la prescelta», ha detto dipingendosi come la “vittima” di bugie da parte delle sue accusatrici. The Donald ha poi attaccato il sistema giudiziario «corrotto» e i procuratori che lo indagano «su ordine» di Harris, che ormai ha sostituito Joe Biden nelle sue invettive anti-giudici. Quindi è passato a prendere di mira direttamente la rivale, insinuando che la rete sulla quale si svolgerà il loro primo dibattito il 10 settembre sia alleata della candidata democratica.

